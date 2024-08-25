Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Спасатели обратились к казахстанским водителям

Спасатели дали совет казахстанским водителям, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2024 19:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала рекомендацию для водителей в случае, если автомобиль загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.

Если автомобиль загорелся во время движения:

  • не паникуйте;
  • остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
  • нужно выйти из машины и высадить пассажиров,
  • удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
  • позвоните по номеру 112;
  • если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
  • если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.

Ранее сообщалось, что троих детей успели спасти в Астане из горящего автомобиля.

Елена Беляева
МЧС РК Казахстан Пожар 2024 год Спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Арест
Арестовали Павла Дурова: ему грозит до 20 лет тюрьмы
Дистанционное обучение, удаленное обучение, учеба на дому, онлайн-обучение, дистанционная, школьники, обучение из дома
Отправят ли детей в Казахстане с 15 сентября на дистанционное обучение – ответ санврачей
Анджелина Джоли
Отец Анджелины Джоли призвал Брэда Питта помириться с ней
Джей Ло, Бен Аффлек
Джей Ло назвала причину развода с Беном Аффлеком
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: