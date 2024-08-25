Спасатели обратились к казахстанским водителям
Фото: пресс-служба МЧС РК
Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала рекомендацию для водителей в случае, если автомобиль загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.
Если автомобиль загорелся во время движения:
- не паникуйте;
- остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;
- нужно выйти из машины и высадить пассажиров,
- удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);
- позвоните по номеру 112;
- если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;
- если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления.
Ранее сообщалось, что троих детей успели спасти в Астане из горящего автомобиля.
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