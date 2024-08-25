Спасатели обратились к казахстанским водителям

Фото: пресс-служба МЧС РК

Пресс-служба МЧС Казахстана опубликовала рекомендацию для водителей в случае, если автомобиль загорелся во время движения, сообщает Zakon.kz.

Если автомобиль загорелся во время движения: не паникуйте;

остановитесь и заглушите двигатель автомобиля;

нужно выйти из машины и высадить пассажиров,

удостоверившись, что они отошли на безопасное расстояние (не менее 10 метров);

позвоните по номеру 112;

если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - попытайтесь потушить огонь самостоятельно, используя огнетушитель;

если пожар начался в салоне, не открывайте окна и двери без необходимости. От недостатка кислорода пламя может затухнуть и перейти в стадию тления. Ранее сообщалось, что троих детей успели спасти в Астане из горящего автомобиля.

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