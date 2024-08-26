О восстановлении движения на участке пр. Абая рассказали в акимате Алматы

Почти 2 км трубопровода, эксплуатируемого с 1991 года, заменили в Алматы на пр. Абая, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации акимата города, в начале августа 2024 года в Ауэзовском районе по проспекту Абая, от улицы Саина в западном направлении, вели работы по замене трубопровода, эксплуатируемого с 1991 года. Протяженность реконструируемого участка составила 1838 метров.

"Данный трубопровод обеспечивает теплом и горячей водой 406 многоквартирных жилых домов, 105 частных жилых домов, четыре детских сада, один объект здравоохранения и шесть прочих объектов. Подача горячего водоснабжения указанным потребителям на период проведения реконструкции была сохранена. Все работы были завершены в срок, движение автотранспорта на указанном участке восстановлено", – отметили в акимате.

Там добавили, что в целом в городе в текущем году планируется реконструировать 20 км теплосетей.

Реконструкция, запланированная на межотопительный период в шести районах Алматы, проводится согласно утвержденному графику. Основная ее часть вступила в завершающую стадию.

23 августа 2024 года жителей и гостей Алматы предупреждали о перекрытии магистральных улиц.