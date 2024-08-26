Пыльная буря, шквал и дожди с грозами ожидаются в Казахстане

Корреспондент Zakon.kz узнал у синоптиков, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Казахстана в предстоящий вторник, 27 августа 2024 года.

Согласно предоставленному прогнозу, погода без осадков ожидается лишь на западе, юго-востоке республики.

"Под влиянием Северо-западного циклона на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами... По республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке страны – ночью и утром туман, на юге – пыльная буря, в Кызылординской области – шквал". РГП "Казгидромет"

Также синоптики рассказали, что в Абайской, Улытауской, на западе и в центре Западно-Казахстанской, в центре и на юго-востоке Атырауской, на юго-востоке и северо-востоке Мангистауской, на северо-западе и в центре Кызылординской, на севере и востоке Жетысуской, на северо-западе, востоке и в центре Карагандинской, на юге Актюбинской, на западе и севере Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской областей сохранится высокая пожарная опасность.

А в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, на юге Восточно-Казахстанской, Улытауской и Карагандинской, на юге и востоке Западно-Казахстанской, на западе и северо-западе, на юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие трое суток – с 27 по 29 августа 2024 года по Казахстану. Подробнее о предварительном прогнозе погоды по стране на осень можете узнать по ссылке.