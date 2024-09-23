Заморозки и сильный ветер: в Шымкенте и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В Шымкенте и 16 областях Казахстана на 24 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на северо-востоке области, порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, западе Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24-25 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области туман. 25 сентября днем на севере, юге, в горных районах области гроза. 24-25 сентября ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области, 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 24-25 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Туркестанской области ветер северо-восточный днем на горных перевалах области, 15-20 м/с. На большей части области и в Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области туман. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

Ночью и утром на севере Улытауской области туман. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге Атырауской области гроза. Ветер северо-восточный, восточный на западе, юге, севере области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау утром и днем гроза. Ветер северо-восточный, восточный, порывы 15-18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Кокшетау ветер северо-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, северо-востоке, в центре области, 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау днем гроза. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный, восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ветер западный, северо-западный, 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Павлодарской области туман. Ветер западный днем на севере, востоке области, 15-20 м/с. В Павлодаре ветер западный днем, 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что снег на севере и осадки на юго-востоке ожидаются 24 сентября. Подробнее можно узнать здесь.