В Павлодаре вернут в казну имущество, проданное за бесценок

Имущественный комплекс, заниженный в стоимости в десятки раз, возвращен государству в Павлодаре, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 27 августа в прокуратуре Павлодарской области, Департаментом государственного имущества и приватизации региона на аукционе был продан имущественный комплекс, включающий двухэтажное здание, пять емкостей для хранения ГСМ и земельный участок площадью 0,5 га в Восточной промышленной зоне Павлодара, за 8,3 млн тенге.

"При этом назначенной в ходе прокурорской проверки экспертизой установлено, что фактическая стоимость комплекса в десятки раз превышает цену его реализации". Прокуратура Павлодарской области

На основании иска прокурора суд признал торги и последующие договоры купли-продажи недействительными. В настоящее время принимаются меры по аннулированию прав собственности покупателя и возврату имущества в государственную собственность.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура Шымкента за первое полугодие 2024 года вернула государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге.