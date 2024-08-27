В Павлодаре вернут в казну имущество, проданное за бесценок
Как рассказали 27 августа в прокуратуре Павлодарской области, Департаментом государственного имущества и приватизации региона на аукционе был продан имущественный комплекс, включающий двухэтажное здание, пять емкостей для хранения ГСМ и земельный участок площадью 0,5 га в Восточной промышленной зоне Павлодара, за 8,3 млн тенге.
"При этом назначенной в ходе прокурорской проверки экспертизой установлено, что фактическая стоимость комплекса в десятки раз превышает цену его реализации".Прокуратура Павлодарской области
На основании иска прокурора суд признал торги и последующие договоры купли-продажи недействительными. В настоящее время принимаются меры по аннулированию прав собственности покупателя и возврату имущества в государственную собственность.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура Шымкента за первое полугодие 2024 года вернула государству имущество и акции на 5,9 млрд тенге.