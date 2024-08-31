Заморозки, дожди, гроза: в Шымкенте и 16 областях объявлено штормовое предупреждение

В 16 областях Казахстана и Шымкенте на 1 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный днем на западе области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре, на востоке области высокая пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Конаеве ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Жетысуской области ожидается ветер северо-западный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В северной половине области сохранится высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохранится высокая пожарная опасность.

На юге Костанайской области сохранится высокая пожарная опасность.

В Улытауской области ожидается ветер северный днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на юге области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Караганде днем ожидается гроза. Ветер северный днем порывы 15- 20 м/с.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный днем в горных районах 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

На севере Павлодарской области ожидается сильный дождь. Ветер северо-западный днем на севере, западе области 15-20 м/с.

На западе Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная высокая пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, в центре области, днем на большей части области гроза, на севере, в центре области град, шквал. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20 м/с. По области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере области, днем на большей части области гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер северо-западный утром и днем на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный утром и днем в центре области 15-20 м/с. На большей части сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер юго-восточный на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области высокая пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Петропавловске ожидается ветер северный днем 15-20 м/с.

31 августа-2 сентября на западе, в центре Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 1-2 сентября 2024 года.

