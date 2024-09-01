Заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября

В РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода на территории Казахстана в понедельник, 2 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части территории Казахстана атмосферные фронтальные разделы по-прежнему сохранят неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны сильные дожди, град, шквал.

"На западе, северо-западе, севере республики под влиянием отрога антициклона – погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра. На северо-западе, севере РК в ночные и утренние часы прогнозируется туман. На юге страны – пыльная буря", – говорится в сообщении.

На севере Северо-Казахстанской, на севере, востоке Акмолинской, Карагандинской областей на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В Абайской, Улытауской, Жетысуской областях, на западе Западно-Казахстанской, в центре, на востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге, западе, в центре Актюбинской, на севере, в центре Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областях, на юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге, в центре Абайской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее синоптики опубликовали консультативный прогноз на сентябрь 2024 года. Какая погода ожидает казахстанцев в первый месяц осени можно узнать здесь.

