Жара в Шымкенте и заморозки в Астане: какая погода ждет жителей трех мегаполисов

Фото: Zakon.kz

О том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 2-4 сентября 2024 года, корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет".

В Астане: 2 сентября: переменная облачность, без осадков. Ночью и утром – туман. Ветер северо-западный, западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°, на поверхности почвы заморозки 2°, днем +16+18°.

3 сентября: переменная облачность, днем – дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +18+20°.

4 сентября: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°, днем +13+15°. В Алматы: 2 сентября: переменная облачность, утром и днем – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +15+17°.

3 сентября: переменная облачность, ночью – дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°, днем +20+22°.

4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°, днем +23+25°. В Шымкенте: 2 сентября: небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°, днем +23+25°.

3-4 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°, днем +27+29°. Ранее сообщалось, что заморозки ожидаются в трех областях Казахстана 2 сентября.

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