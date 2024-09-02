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Законодательство РК

Убийство Салтанат Нукеновой: Байжанов отозвал кассационную жалобу на приговор

Убийство Салтанат Нукеновой: Байжанов отозвал кассационную жалобу на приговор, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2024 13:28 Фото: Telegram/Jogargy_sot
Бахытжан Байжанов, осужденный за укрывательство убийства Салтанат Нукеновой, передумал обжаловать приговор в Верховном суде (ВС) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В суде отметили, что Бахытжан Байжанов 26 августа 2024 года отозвал свое кассационное ходатайство о пересмотре судебных актов.

"В этой связи предварительное рассмотрение ходатайства не состоится. Постановление о возврате ходатайства будет вынесено 4 сентября", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Верховного суда РК сегодня, 2 сентября.

О том, что Верховный суд Казахстана рассмотрит кассационную жалобу Бахытжана Байжанова, стало известно 1 сентября 2024 года.

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