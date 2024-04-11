Бахытжан Байжанов рассказал свою версию событий дня, когда умерла Салтанат Нукенова

В суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой, 11 апреля 2024 года выступил второй обвиняемый – Бахытжан Байжанов. Он рассказал свою хронологию событий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам подсудимого, утром 9 ноября ему позвонил охранник из гастроцентра и сообщил, что Бишимбаев и Нукенова пытались уехать на машине в нетрезвом состоянии.

"Я сразу сказал ему (охраннику. – Прим. автора) забрать ключи от машины, потому что подумал, что в таком состоянии садиться за руль нельзя и опасно. После 8:00 мне написала управляющая рестораном и рассказала, что Бишимбаев всю ночь буянил и мешал работать ребятам, которые делали ремонт в ресторане. Находясь еще дома, я узнал, что Куандык и Салтанат провели всю ночь в ресторане и там произошел очередной конфликт. Честно говоря, меня эти новости не сильно удивили, потому что я уже привык к их скандалам. Ссоры и скандалы, переходящие в драки, повреждение мебели и другие беспорядки – все это стало обычным делом с тех пор, как они начали жить вместе", – рассказал второй обвиняемый.

Он отметил, что уже к 9:30 позвонил Бишимбаев и попросил приехать в ресторан. По прибытии он увидел, что свет в одной из вип-кабинок включен.

"Я постучал в дверь, ее открыл Бишимбаев. Я собирался войти, но он сказал не заходить. От него пахло алкоголем, но он был в адекватном состоянии. В тот момент он был в черном костюме, под которым не было рубашки. Я пытался войти в кабинку и заметил краем глаза Салтанат, сидящую на диване в углу. На ней был черный плащ, который был полуоткрыт, и, насколько я мог заметить, под ним не было одежды. Меня смутил вид Салтанат. И я сразу отвел взгляд. Разумеется, я не стал и не мог ее детально разглядывать. В тот момент я успел заметить, что голова Салтанат была опущена вниз. Ее лицо было скрыто. Я стоял у двери и до места, где стояла Салтанат, было примерно 5-6 метров. Также я заметил беспорядок в кабинке", – дополнил Бахытжан Байжанов.

С его слов, позже Бишимбаев попросил принести одеяла, а через какое-то время попросил помочь уехать домой вместе с Нукеновой.

"Только тогда я зашел в кабинку. Слышалось, что дыхание Салтанат было чуть чаще и громче, и я решил, что она просто спит. Честно говоря, в тот момент я не придал этому большого значения. Меня это не настораживало, ведь я знал, что они всю ночь не спали и употребляли алкоголь. Я думал, она сильно уставшая. Оглядываясь назад, я глубоко сожалею о своей невнимательности. Еще тогда я должен был поднять тревогу и вызвать скорую помощь. После мы подняли Салтанат за подмышки. В этот момент Салтанат попыталась встать на ноги и сжала мою руку. Голову она чуть приподняла. Она сильно сжала мою руку, и теперь я думаю, что она тогда хотела попросить помощи", – продолжил Байжанов.

Следом Бишимбаев, как сказал Байжанов, попросил его пригнать машину в паркинг. Когда он сделал это и вернулся обратно, то увидел, что Куандык подвинул второй диван поближе к Салтанат и расположился рядом.

"Он сказал, чтобы никто не входил и не беспокоил, и что они будут спать. (...) После этого я пошел завтракать и заниматься своими делами. Чуть позже я спустился с третьего этажа из своего кабинета, потому что начал собираться персонал. Затем ушел на свое рабочее место и занимался своей работой. 9 ноября был для меня был обычным рабочим днем. Где-то в час дня Бишимбаев позвонил мне и попросил принести воду, аспирин, кетонал и сигареты. Рядом с рестораном находится БЦ "Москва", куда я и направился. В этот момент Бишимбаев наорал на меня, почему ресторан работает. Я ему спокойно ответил, что ресторан работает в обычном режиме. Бишимбаев потребовал закрыть ресторан и распустить персонал. Я передал это поручение управляющей рестораном", – заявил обвиняемый.

Позже Бишимбаев попросил удалить ночные записи с камер видеонаблюдения в ресторане, найти телефон Нукеновой, чтобы Байжанов отвез его сначала в Fitness Palace, подождал 5 минут, включил авиарежим, а потом занес его домой.

"Когда я поехал к нему домой, он снова написал и попросил вернуться быстрее. Я позвонил своему помощнику, который ремонтировал квартиру Бишимбаева, и попросил встретить меня. Потом Бишимбаев мне снова написал и велел купить мазь бепантен. Я купил лекарства и отправился обратно в гастроцентр. Когда я уточнил про состояние Салтанат и предложил вызвать скорую, то Бишимбаев сказал, что не нужно. Это был первый раз, когда я начал немного беспокоиться. До этого не придавал этому большого значения, думал – она не спала всю ночь. Я попросил принести нашатырь и передал Бишимбаеву", – поделился Байжанов.

В этот момент в другой вип-кабинке Куандык встречался с незнакомой девушкой, а Бахытжан решил позвонить знакомому врачу, чтобы узнать, почему Салтанат может так долго спать.

"Я описал ситуацию врачу и спросил, сможет ли он приехать в ресторан. Он посоветовал вызвать скорую помощь и сказал, что у них есть частная скорая, которую могут направить. В это время подошел Бишимбаев. Я ему выразил свою обеспокоенность и сказал о враче. Он сказал, что Салтанат спит и надо подождать. Бишимбаев при мне позвонил знакомой ясновидящей или гадалке по имени Гульнур. Я знаю, что он часто обращается к ней. Гульнур ему ответила, что Салтанат просто спит и ее мозг устал. Я их разговор слышал отчетливо. Где-то в это же время он попросил присмотреть за Салтанат, а сам пошел в кабинку, где находилась не знакомая мне девушка", – описал ситуацию брат Бишимбаева.

После ее ухода Бишимбаев вновь обратился с просьбой к Байжанову. Он попросил заказать плов и шашлык и отпустил его домой.

"Это было около 18:30. Но я не ушел домой, потому что для меня это было еще рано. Обычно я уходил к 10 вечера, но ресторан не работал, и я решил остаться. Минут через 40 мне позвонил он и сказал, что у Салтанат нет пульса. Я сразу побежал на второй этаж. Первое, что я увидел, что Бишимбаев держал руку Салтанат. Он сказал, что нет пульса, попросил меня тоже проверить ее пульс. Я попытался, но не смог определить, я был сильно взволнован, напуган, можно сказать, даже в панике. У меня не было опыта в таких вещах. И тогда мне в голову пришел мой знакомый врач из центра матери и ребенка. В тот критический момент в панике я несколько раз звонил Ерсултану, говорил, что не могу найти пульс, спрашивал, правильно ли я проверяю. Сейчас не помню, кто сказал, Ерсултан или оператор скорой: попробовать проверить пульс на шее, но не смог определить. Именно тогда я заметил рану на шее Салтанат", – объяснил Бахытжан Байжанов.

С его слов, в тот момент Куандык Бишимбаев разговаривал с Гульнур, ясновидящей.

"Тогда я удивился, что он делает, что она может сделать сейчас? Думал, почему не звонит в скорую. Я сам со своего телефона позвонил в скорую помощь, объяснил ситуацию, и по указаниям диспетчера около 10-15 минут делал реанимационные меры. Все это время диспетчер был на громкой связи. После приехала скорая, и я выбежал на улицу, чтобы встретить их. Бригада сразу принялась за дело: начали оказывать реанимационную помощь. В это время Бишимбаев кричал что-то в духе: "Салта, ты что, умерла? Я тебя люблю". Он взял нож и попытался порезать себя. Я забрал нож из его руки. Бишимбаев продолжал кричать, говорил, что убьет себя", – сказал второй подсудимый.

Позже он уже держал Бишимбаева вместе с барменом до прихода полицейских. Как только они приехали, сразу надели наручники на него. А Байжанова отвезли в управление полиции Есиль, где он дал все показания.

Бахытжана Байжанова обвиняют по статье УК РК "Укрывательство преступления".

9 ноября 2023 года экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в убийстве жены. Трагедия произошла в столичном ресторане Bau.

8 января 2024 года сообщалось, что расследование по делу Бишимбаева завершено. Позднее в МВД рассказали, что Куандыку Бишимбаеву, которого подозревают в смерти жены Салтанат Нукеновой, помимо "Убийства, совершенного с особой жестокостью", вменяют еще и "Истязание".

8 апреля в суде выступили два свидетеля – врач скорой помощи и патрульный полицейский.

3 апреля 2024 года во время судебного заседания второй подсудимый Бахытжан Байжанов попросил отсадить его от брата. По его словам, Бишимбаев оказывает на него давление.

4 апреля адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова озвучила причину смерти Салтанат Нукеновой.

1 апреля Куандык Бишимбаев выступил с речью в суде. Он попросил прощения у родных Салтанат Нукеновой. При этом он не признал себя виновным в умышленном, осознанном ее убийстве.