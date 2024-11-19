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Законодательство РК

Назначен новый аким Илийского района вместо задержанного

Назначен новый аким Илийского района вместо задержанного, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 14:27 Фото: Telegram/almatregion
В Алматинской области назначили нового акима Илийского района. Им стал Кайыржан Жаксымбетов. Ранее эту должность занимал Багдат Карасаев, который был задержан, сообщает Zakon.kz.

О назначении стало известно из Telegram-канала областного акимата.

"По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами Илийского районного маслихата, распоряжением акима Алматинской области Жаксымбетов Кайыржан Серикбаевич назначен акимом Илийского района", – говорится в сообщении, опубликованном 19 ноября 2024 года.

Кайыржан Жаксымбетов родился в 1975 году в Мойынкумском районе Жамбылской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 2004 году получил диплом Казахского национального аграрного университета по специальности "юриспруденция".

Должность акима Илийского района с сентября 2018 года занимал Багдат Карасаев. До этого он работал советником акима Алматинской области.

4 сентября 2024 года стало известно о задержании акима Илийского района Багдата Карасаева. В Антикоре уточнили, что "расследование ведется по фактам превышения власти или должностных полномочий и злоупотребления должностными полномочиями". Позднее в прокуратуре Алматинской области озвучили подробности задержания.

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