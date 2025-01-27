КНБ и спецназ МВД провели операцию в Павлодаре

В Комитете национальной безопасности Казахстана сегодня, 27 января 2025 года, заявили о ликвидации очередной нарколаборатории, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что нарколабораторию ликвидировали в Павлодаре, а операция была проведена 18 января текущего года Департаментом КНБ по Павлодарской области при координации органов прокуратуры и с привлечением подразделения специального назначения "Беркут" МВД.

"При изготовлении психотропных веществ задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана. В ходе обыска изъято свыше 20 кг наркотического средства "Мефедрон", а также лабораторное оборудование и более 1,5 тонны прекурсоров". Пресс-служба КНБ

В ведомстве уточнили, что проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 297 ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов") Уголовного кодекса РК.

Как пояснили в КНБ, иная информация, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит.

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