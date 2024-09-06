7 393 пострадавших от паводков семей получили новое жилье

В пресс-службе главы правительства 6 сентября 2024 года напомнили, что по поручению Касым-Жомарта Токаева идет работа по ликвидации паводков и восстановлению жилья пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Согласно сообщению, по состоянию на сегодняшний день, 7 393 семьи получили новые дома и квартиры взамен утраченного имущества, в том числе 5 313 объектов выкуплены, 2 080 домов построены.

Всем 9 147 заявителям направлена компенсация на ремонт и восстановление жилья на общую сумму в 53,5 млрд тенге.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, 34 247 семьям выплачены единовременные компенсации в размере 100 МРП на 12 627,7 млн тенге.

Для приобретения утраченных предметов первой необходимости осуществлены дополнительные выплаты до 150 МРП 21 880 семьям на 9 994 млн тенге.