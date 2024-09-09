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Нацбанк Казахстана сделал заявление касательно новых банкнот

Нацбанк Казахстана сделал заявление касательно новых банкнот , фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2024 18:56 Фото: пресс-служба Нацбанка РК
Национальный банк Казахстана 9 сентября предупредил о выявлении фактов распространения через социальные сети и мессенджеры рекламных объявлений, предлагающих к приобретению полиграфическую продукцию, имитирующую внешние признаки подлинных банкнот, сообщает Zakon.kz.

НБК уточнил, что предлагают купить банкноты в том числе из новой серии "Сакский стиль" и юбилейные банкноты номиналом 10 тыс. тенге.

"Национальный банк Казахстана обращает внимание, что в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса Республики Казахстан изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг подлежат уголовному преследованию. В связи с вышеупомянутым, настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание при использовании банкнот и проверять их на подлинность", – говорится в сообщении.

В пресс-релизе подчеркивается, что информацию по защитным элементам банкнот национальной валюты можно найти на Youtube канале Национального банка и на сайте Национального банка.


"В случае обнаружения сомнительных банкнот, в том числе имитирующих внешние признаки подлинных денежных знаков, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Национальный банк Казахстана на постоянной основе проводит работу по противодействию подделкам денежных знаков и настоятельно призывает граждан к осмотрительности и внимательности при использовании наличных денег", – заключили в Нацбанке.

Ранее Национальный банк Казахстана проинформировал любителей коллекционировать монеты о выпуске новых монет JOSHY ULYSY. 800 JYL из серии "Выдающиеся события и люди". 

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