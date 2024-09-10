"Сохранить и приумножить лучшее": новый эпископ ЕЛЦ РК о роли молодых религиозных лидеров

11 августа пастор Ростислав Новгородов был избран в Казахстане. О своих приоритетах и задачах на новом посту Новгородов рассказал Zakon.kz.

– Какие цели и задачи вы ставите перед собой на новом посту?

– 11 августа 2024 года в нашей церкви состоялось торжественное богослужение, на котором меня поставили епископом и предстоятелем. Для меня это большая честь, я вижу в этом оказанное доверие как со стороны прихожан церкви и ее служителей, так и со стороны моего предшественника.

Мне довольно непросто быть в новом служении, но тот фундамент, который отстроил почетный архиепископ нашей церкви, помогает двигаться вперед. Доверительные отношения с государственными органами, дружеские отношения с Русской православной церковью и Римско-католической – все это появилось не на пустом месте, а является результатом чьих-то трудов.

На новом посту я совсем недавно, но уже началась определенная работа, задающая темп и рамки, в которых нужно двигаться. Так, 29 августа прошла очень важная встреча, посвященная Дню Конституции нашей республики. Управлением по делам религий организован круглый стол, где в очередной раз мы говорили о важности основного закона страны в поддержании мира и порядка. В рамках данной встречи я подчеркнул основные принципы нашего государства, которые не противоречат нашей вере во Христа, Господа нашего – быть в мире со всеми людьми.

Также в церкви уже возрождается, а где-то только начинается работа в интернет- и медиапространстве. На данный момент, помимо нашего официального сайта, начали функционировать группы в социальных сетях, появился YouTube-канал, целью которого будет информационно-образовательная работа в среде наших прихожан и служителей церкви. Наша огромная территория и расстояния между приходами указывают на необходимость развития дистанционной информационно-образовательной деятельности.

Своей главной целью как епископа я вижу поддержание единства церкви, развитие образованности и культуры, служение единству и миру для народа моей Родины – Казахстана.

– Ваша церковь активно участвует в социальных проектах. Какие направления для вас наиболее приоритетны?

– Если речь идет о социальных проектах материальной безвозмездной помощи, то важно подчеркнуть, что наша церковь помогает людям вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. Люди, которым оказывается поддержка, никоим образом не привлекаются для обращения в нашу веру. Большинство людей, которые получают материальную помощь, мусульмане и православные христиане, также атеисты.

Материальная помощь может включать в себя необходимые продукты питания, либо же одежду, медикаменты. Проекты могут быть как единоразовые, так и систематические.

Самый яркий пример – помощь пострадавшим от паводков в этом году.

– Как вы знаете, осенью этого года состоится Форум молодых религиозных лидеров, проведение которого инициировано в рамках Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. Какова роль молодых религиозных лидеров в современном мире?

– Смена эпох, смена поколений должна происходить тогда, когда прошлое поколение посадит рядом с собой подрастающее поколение и на практике передаст им опыт прошлого. Несметное богатство, такое как мир, взаимопонимание, культура и традиции не должно быть растеряно. Собственно, о важности всего этого говорится в нашем Священном Писании. Это похоже на известную Евангельскую притчу Иисуса Христа "О талантах". Один из героев этой притчи был порицаем именно за то, что он ничего не сделал для распространения Благой Вести, но "закопал ее" из страха.

Роль молодых религиозных лидеров кроется в ответственности перед грядущими поколениями. Думаю, в плане мира и дружеских отношений, взаимопонимания и стремления к диалогу цивилизаций и культур девизом нового поколения религиозных лидеров могли бы стать слова "сохранить и приумножить".

– В чем, на ваш взгляд, уникальность диалоговой площадки Съезда лидеров традиционных и мировых религий?

– Полагаю, не только весь мир, но и мы сами еще до конца не осознали, на какой уровень вышла наша страна. Мы исполняем то, к чему стремились всегда, "желая занять достойное место в мировом сообществе".

Важно помнить, что нет предела совершенству, иначе будет деградация.

Я считаю, что моя страна осознала самое важное и сделала правильный выбор. Есть люди, желающие мира и призывающие к миру, их голос должен звучать слитно, их должно быть слышно! Люди совершенно разных взглядов и мировоззрений стремятся к одной цели. В этом уникальность нашей диалоговой площадки.

Мы стремимся к достижению самой высокой цели, преодолевая препятствия из предрассудков и стереотипов, при этом оставаясь теми, кто мы есть. Мы протягиваем друг другу руки.

– Каким вы видите развитие данной площадки в период между съездами?

– Пока мне сложно ответить на этот вопрос, так как я совсем недавно начал свое новое служение. Думаю, было бы неплохо приглашать в качестве наблюдателей за работой секретариата заинтересованных в этом людей из вузов нашей страны: студентов-религиоведов, теологов, будущих историков и преподавателей культурологии.