Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #ЧП в шахте "Казахстанская" #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Лидер сборной Казахстана рассказал о своих целях и планах в "Бешикташе"

Зайнутдинов рассказал о своих планах в "Бешикташ" Фото: Instagram/besiktas
Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в беседе с пресс-службой турецкого клуба "Бешикташ" рассказал о своих ближайших задачах в новой команде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

25-летний казахстанский полузащитник поделился нынешними планами, вспомнил радостные моменты из детства, а также отметил, что хочет добиться больших успехов с новым клубом в еврокубках. Полное интервью казахстанского футболиста доступно здесь.


"Бешикташ" – большой клуб, я счастлив быть здесь. Хочется доказать в первую очередь себе, что могу играть здесь. Хочу свою историю здесь запечатлеть, это Европа. Переговоры были тяжелые. Цель в Турции – это стать чемпионом в футболке "Бешикташа" и играть в Лиге чемпионов. Я никогда не буду равнодушен на поле, буду биться за эту эмблему, буду стараться работать очень много. Я универсальный игрок, буду упорно бороться везде, где наш тренер захочет меня поставить".Бахтиер Зайнутдинов

Шанс показать себя во всей красе в составе "Бешикташа" Бахтиеру Зайнтутдинову может представиться уже через пару дней, когда его новый клуб выступит в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА. Он сможет сыграть против киевского "Динамо": матч состоится 24 августа в Бухаресте (Румыния). Смогут ли казахстанцы увидеть своего любимца в этой игре, будет зависеть от прославленного турецкого наставника Шеноля Гюнеша, главного тренера ФК "Бешикташ".

Бахтиер Зайнутдинов 20 августа перешел из московского ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 млн евро. "Армейцы" также получат 500 тысяч евро и 15% от будущей продажи футболиста. По контракту сроком на четыре года полузащитник будет получать зарплату в 1,2 млн евро. На минувшей неделе Зайнутдинов официально прибыл в "Бешикташ".

Читайте также

Футбол объединяет! В Уральске прошел спортивно-развлекательный фестиваль, организованный КФФ и Olimpbet

Два спортсмена утонули на соревнованиях по триатлону в Ирландии

Магомед Адиев назвал состав казахстанской сборной на отборочные матчи Евро-2024

Куандык Шынасилов
Лига Чемпионов Бахтиер Зайнутдинов УЕФА
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курс доллара резко упал на торгах 21 августа
ТикТок уборщица
Самая красивая уборщица улиц Таиланда назвала свой заработок
В Алматы начали действовать новые тарифы на проект в общественном транспорте
В Алматы ввели новые тарифы на проезд в общественном транспорте
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Какой будет форма в школах Казахстана в новом учебном году
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления