Лидер сборной Казахстана рассказал о своих целях и планах в "Бешикташе"

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов в беседе с пресс-службой турецкого клуба "Бешикташ" рассказал о своих ближайших задачах в новой команде, сообщает Zakon.kz.

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25-летний казахстанский полузащитник поделился нынешними планами, вспомнил радостные моменты из детства, а также отметил, что хочет добиться больших успехов с новым клубом в еврокубках. Полное интервью казахстанского футболиста доступно здесь.





"Бешикташ" – большой клуб, я счастлив быть здесь. Хочется доказать в первую очередь себе, что могу играть здесь. Хочу свою историю здесь запечатлеть, это Европа. Переговоры были тяжелые. Цель в Турции – это стать чемпионом в футболке "Бешикташа" и играть в Лиге чемпионов. Я никогда не буду равнодушен на поле, буду биться за эту эмблему, буду стараться работать очень много. Я универсальный игрок, буду упорно бороться везде, где наш тренер захочет меня поставить". Бахтиер Зайнутдинов

Шанс показать себя во всей красе в составе "Бешикташа" Бахтиеру Зайнтутдинову может представиться уже через пару дней, когда его новый клуб выступит в первом матче плей-офф Лиги конференций УЕФА. Он сможет сыграть против киевского "Динамо": матч состоится 24 августа в Бухаресте (Румыния). Смогут ли казахстанцы увидеть своего любимца в этой игре, будет зависеть от прославленного турецкого наставника Шеноля Гюнеша, главного тренера ФК "Бешикташ".

Бахтиер Зайнутдинов 20 августа перешел из московского ЦСКА в "Бешикташ" за 4,5 млн евро. "Армейцы" также получат 500 тысяч евро и 15% от будущей продажи футболиста. По контракту сроком на четыре года полузащитник будет получать зарплату в 1,2 млн евро. На минувшей неделе Зайнутдинов официально прибыл в "Бешикташ".