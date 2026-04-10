События

Малышка-кенгуру родилась в Шымкентском зоопарке и уже стала любимицей публики

Жителям Шымкента предлагают выбрать имя кенгуренку, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 21:52 Фото: скриншот видео
В Шымкентском зоопарке пополнение – у пары кенгуру родился детеныш, который уже успел стать новым любимцем публики, передает Zakon.kz.

Малышка, появившаяся на свет совсем недавно, пока проводит большую часть времени в сумке у матери, однако сотрудники учреждения уверяют, что кенгуренок активно адаптируется и скоро начнет самостоятельно знакомиться с окружающим миром.

Администрация зоопарка решила привлечь общественность к важному событию и объявила открытый конкурс на выбор имени для новосела. Как стало известно, детеныш – самка.

"Мы приглашаем наших подписчиков, жителей города и гостей зоопарка принять активное участие в выборе красивого и подходящего имени для малышки. Оставляйте свои варианты в комментариях, а специалисты выберут самое уникальное из них", – сообщили 10 апреля 2026 года в зоопарке Шымкента.

Новость вызвала восторженную реакцию среди казахстанцев. В комментариях под публикацией пользователи активно предлагают свои варианты, среди которых лидируют имена, связанные с весенним периодом рождения.

  • Если родилась в марте, как раньше говорила наша бабушка, пусть будет Мартой.
  • Лулу, Лу’на, Марта, Кенга (из мультика).
  • Наурыз.
  • Вау классно, можно "Люси".

Окончательное решение примет экспертная группа зоопарка, после чего имя юной обитательницы будет официально внесено в ее паспорт.

27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них. О том, какие имена предложили казахстанцы алматинским тигрятам и какие в итоге выбрали, можете узнать здесь.

Канат Болысбек
