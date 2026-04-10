Малышка-кенгуру родилась в Шымкентском зоопарке и уже стала любимицей публики
Малышка, появившаяся на свет совсем недавно, пока проводит большую часть времени в сумке у матери, однако сотрудники учреждения уверяют, что кенгуренок активно адаптируется и скоро начнет самостоятельно знакомиться с окружающим миром.
Администрация зоопарка решила привлечь общественность к важному событию и объявила открытый конкурс на выбор имени для новосела. Как стало известно, детеныш – самка.
"Мы приглашаем наших подписчиков, жителей города и гостей зоопарка принять активное участие в выборе красивого и подходящего имени для малышки. Оставляйте свои варианты в комментариях, а специалисты выберут самое уникальное из них", – сообщили 10 апреля 2026 года в зоопарке Шымкента.
Новость вызвала восторженную реакцию среди казахстанцев. В комментариях под публикацией пользователи активно предлагают свои варианты, среди которых лидируют имена, связанные с весенним периодом рождения.
- Если родилась в марте, как раньше говорила наша бабушка, пусть будет Мартой.
- Лулу, Лу’на, Марта, Кенга (из мультика).
- Наурыз.
- Вау классно, можно "Люси".
Окончательное решение примет экспертная группа зоопарка, после чего имя юной обитательницы будет официально внесено в ее паспорт.
27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них.