Малышка-кенгуру родилась в Шымкентском зоопарке и уже стала любимицей публики

В Шымкентском зоопарке пополнение – у пары кенгуру родился детеныш, который уже успел стать новым любимцем публики, передает Zakon.kz.

Малышка, появившаяся на свет совсем недавно, пока проводит большую часть времени в сумке у матери, однако сотрудники учреждения уверяют, что кенгуренок активно адаптируется и скоро начнет самостоятельно знакомиться с окружающим миром.

Администрация зоопарка решила привлечь общественность к важному событию и объявила открытый конкурс на выбор имени для новосела. Как стало известно, детеныш – самка.

"Мы приглашаем наших подписчиков, жителей города и гостей зоопарка принять активное участие в выборе красивого и подходящего имени для малышки. Оставляйте свои варианты в комментариях, а специалисты выберут самое уникальное из них", – сообщили 10 апреля 2026 года в зоопарке Шымкента.

Новость вызвала восторженную реакцию среди казахстанцев. В комментариях под публикацией пользователи активно предлагают свои варианты, среди которых лидируют имена, связанные с весенним периодом рождения.

Если родилась в марте, как раньше говорила наша бабушка, пусть будет Мартой.

Лулу, Лу’на, Марта, Кенга (из мультика).

Наурыз.

Вау классно, можно "Люси".

Окончательное решение примет экспертная группа зоопарка, после чего имя юной обитательницы будет официально внесено в ее паспорт.

27 марта 2026 года стало известно, что в Алматинском зоопарке родилась тройня амурских тигров. Позднее зоопарк обратился к казахстанцам с просьбой помочь выбрать имена для них.