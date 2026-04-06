Назначен новый генеральный директор телеканала "КТК"

Сегодня, 6 апреля 2026 года, стало известно о назначении нового генерального директора телеканала "КТК". Им стал Бек Кенжебай, сообщает Zakon.kz.

Кенжебай ранее занимал должность заместителя председателя правления АО "РТРК "Казахстан".

Бек Кенжебай имеет управленческий опыт в сфере медиа и аналитики. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, телеканалах "Казахстан", "Астана", "Алматы", "31 канал".

При этом известно, что Эльмира Джамилова, занимавшая должность гендиректора телеканала, завершает свои полномочия по собственному желанию, продолжив деятельность в качестве советника по стратегическому развитию АО "КТК". При этом будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики телеканала.