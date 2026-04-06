#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
470.46
543.1
5.86
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

Назначен новый генеральный директор телеканала "КТК"

Фото: pexels
Сегодня, 6 апреля 2026 года, стало известно о назначении нового генерального директора телеканала "КТК". Им стал Бек Кенжебай, сообщает Zakon.kz.

Кенжебай ранее занимал должность заместителя председателя правления АО "РТРК "Казахстан".

Бек Кенжебай имеет управленческий опыт в сфере медиа и аналитики. В разные годы работал в Казахстанском институте стратегических исследований при президенте РК, телеканалах "Казахстан", "Астана", "Алматы", "31 канал".

При этом известно, что Эльмира Джамилова, занимавшая должность гендиректора телеканала, завершает свои полномочия по собственному желанию, продолжив деятельность в качестве советника по стратегическому развитию АО "КТК". При этом будет сохранена преемственность редакционной и вещательной политики телеканала.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: