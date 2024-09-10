Доска тогызкумылак побывала в открытом космосе

9 сентября в 09:09 в рамках V Всемирных игр кочевников состоялись первые партии по тогызкумалаку. Особенно значимым событием стало отправление доски для тогызкумалака в космос, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Комитет по делам спорта и физической культуры МТС РК, в соответствии с соглашением с российским космическим агентством, доска с камнями была впервые запущена в стратосферу и затем успешно возвращена на Землю.





"Это событие не только важно для поклонников настольных игр, но и для всей страны, ведь тогызкумалак стал первой настольной игрой, побывавшей в космосе", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в этот момент участники сделали первый ход на девятой игровой доске, включающей девять игроков, и соревнуясь с высокой скоростью.

В турнире тогызкумалак примут участие 114 участников из 41 страны, включая Колумбию, Бангладеш, Великобританию, Францию, Германию, США, Китай, Латвию, Африку и арабские страны.





Ранее сообщалось, что полицейский стал обладателем бронзы Всемирных игр кочевников.