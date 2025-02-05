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События

Сильный мороз и ветер: в Астане и 13 областях объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение зимой, фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2025 20:02 Фото: pexels
Из-за резкой смены погоды на большей части страны в четверг, 6 февраля, РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. Казахстанцев ожидают туман, метель, сильный ветер, мороз и загрязнение воздуха, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, в Астане ночью и утром ожидается туман, а также ветер северо-восточный, утром и днем с порывами 15-18 м/с

В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке региона ожидается туман. На западе, юге, востоке Акмолинской области ветер восточный, северо-восточный, с порывами до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области прогнозируется ветер восточный, днем на востоке области порывы будут достигать 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, на юге области 15-20 м/с.

Ночью в центре, горных районах Жетысуской области, а также Талдыкоргане ожидается сильный мороз 25 градусов. В районе Алакольских озер области ветер юго-восточный с порывами 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на горных перевалах области 15-20 м/с.

На севере, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске и на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

В Кызылординской области и Кызылорде ветер северо-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. 

На западе, севере, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, на юго-западе, юге области 15-20 м/с. Ночью и утром в Семее ожидается туман.

На востоке Улытауской области временами туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, в центре области порывы до 20 м/с.

На западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью и утром в Усть-Каменогорске также прогнозируется туман.

На севере, востоке Карагандинской области временами туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке, юге области с порывами до 20 м/с. В Караганде ожидается ветер северо-восточный, ночью и утром восточный с порывами до 18 м/с.

Также синоптики распространили предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях II степени в нескольких областях.

В Абайской и Восточно-Казахстанской областях, а также в Семее, Риддере и Усть-Каменогорске с 20:00 5 февраля до 20:00 6 февраля в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили казахстанцев о том, что погоду 6 февраля будет определять северный антициклон. Он принесет осадки, туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе, севере низовая метель.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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