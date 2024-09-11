Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Какая погода ожидает казахстанцев 12 сентября

Парк, осень, желтые листья, листопад, люди , фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 18:16 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 12 сентября 2024 года.

По данным синоптиков, медленно смещающийся антициклон сохранит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана.

"И только на востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере, в центре, юго-востоке в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Улытауской области, на западе Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, севере Алматинской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится, в Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, в центре Алматинской, на севере, юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области, на севере Жетысуской области сохранится, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – рассказали синоптики.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 сентября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

Диана Абдуллаева
Казгидромет Погода Казахстан 2024 год Дожди Прогноз погоды
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Обязательное социальное медицинское страхование, ОСМС, врач, врачи, медицина, система здравоохранения
В Казахстане часть болезней хотят исключить из гарантированного объема бесплатной медпомощи
Исследования Антарктиды
Ученые установили, когда в последний раз Антарктида была свободна ото льда
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Новые фото беременной Сати Казановой восхитили поклонников
Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа
В Казахстане утвердили нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный и обратно
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: