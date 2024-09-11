Какая погода ожидает казахстанцев 12 сентября

Корреспондент Zakon.kz узнал у специалистов РГП "Казгидромет", каких сюрпризов ждать казахстанцам от погоды в предстоящий четверг, 12 сентября 2024 года.

По данным синоптиков, медленно смещающийся антициклон сохранит погоду без осадков практически на всей территории Казахстана.

"И только на востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди. По республике ожидается усиление ветра, на западе, юге с пыльной бурей, на севере, в центре, юго-востоке в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Улытауской области, на западе Жетысуской области, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Кызылординской, на западе, севере Алматинской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, востоке, в центре Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится, в Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность.

"В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на востоке Карагандинской, в центре Алматинской, на севере, юге Улытауской области, на западе, северо-западе, юге Абайской области, на севере Жетысуской области сохранится, на юге Актюбинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность", – рассказали синоптики.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о том, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня – с 12 по 14 сентября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь.