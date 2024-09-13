"Сгорают" ли деньги и можно ли их снять: топ вопросов по проекту "Нацфонд – детям"

Программа функционирует с 1 января 2024 года, казахстанские семьи уже получили первые выплаты. Однако некоторые аспекты остаются непонятными казахстанцам. Zakon.kz совместно с "Отбасы банком" ответит на самые популярные вопросы.

Для начала напомним, что "Нацфонд – детям" – это госпрограмма, благодаря которой на специальный накопительный счет всем детям в возрасте до 18 лет будет начисляться 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. Старт проекта инициировал глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая в сентябре 2022 года с Посланием народу Казахстана "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество".

"Каждая семья должна получить реальную отдачу от использования национальных богатств страны. Поэтому считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям"… Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь. Фонд действительно обретет статус национального и будет служить интересам народа", – сказал президент.

В текущем году на счета казахстанских детей "упало" по 100 долларов. И примерно такие же отчисления будут происходить ежегодно до совершеннолетия ребенка.

Уже повзрослевшему гражданину предлагается грамотно распорядиться накопленным, а именно – вложить его в образование или направить на улучшение жилищных условий.

Улучшение жилищных условий подразумевает:

выкуп жилища с возможностью использования собственных средств;

полное или частичное досрочное погашение ипотечного займа;

внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа, в том числе на проведение ремонта;

пополнение депозита в "Отбасы банке".

Оплата образования подразумевает:

пополнение образовательного депозита "AQYL";

оплату за обучение в Казахстане;

оплату за обучение в других странах;

оплату кредита за обучение.

По поводу депозита "AQYL". Родители имеют возможность открыть его заранее и уже сейчас начать копить там средства для своего чада. Когда оному исполнится 18 лет, выплаты из Нацфонда можно прибавить к собранному на депозите и получить вполне приличную сумму на оплату образования. Сейчас в "Отбасы банке" уже открыто более 40 тыс. таких образовательных счетов. Ставка по нему составляет 9,5% (ГЭСВ от 9,5 до 10,1%) – 12% годовых (ГЭСВ от 12,9 до 13,1%). Дополнительно ежегодно начисляется премия государства в размере 5-7%. К слову, самая высокая сумма накоплений по образовательному депозиту на данный момент составляет 5 млн тенге.

А теперь разберем тему подробнее.

В каком возрасте ребенку поступают первые деньги на счет из Национального фонда страны? Должен ли ему исполниться год или деньги поступают по факту рождения?

Настолько жесткой привязки к возрасту нет. Объясняем на примере. В начале 2024 года на счета ребятишек поступили первые деньги – причем за прошлый, 2023-й год. В список участников программы тогда попали юные казахстанцы от 2006 до 2023 годов рождения. Первым в текущем году исполнилось/исполняется 18, то есть они получили выплату один раз – за прошлый год, когда было 17 – и "выпали" из программы. За 2024-й им выплат не полагается. Последним на момент получения денег мог быть хоть полный год, хоть несколько месяцев. В грядущем 2025-м средства переведут на счета граждан от 2007 до 2024 годов рождения.

Как распорядятся накопленными на счете деньгами, если ребенок поступил на грант? Возвращаются ли они государству или распределяются между другими детьми в семье?

Во-первых, повторимся, помимо образовательных целей, госпрограмма учитывает еще и жилищные. Счастливый обладатель гранта вполне может направить накопленные сбережения на приобретение собственных квадратных метров.

Во-вторых, накопленная сумма не может "сгореть", равно как и вернуться обратно государству, распределяться между братьями и сестрами. По достижении гражданином 18-летия средства на его счете будут храниться в течение 10 лет. Если за это время они не будут использованы по назначению, то просто перейдут на пенсионный счет получателя.

При недееспособности ребенка право использования средств предоставляется родителям или законным представителям.

Можно ли снять деньги со счета по наступлению совершеннолетия?

Деньги снять нельзя, только воспользоваться ими по обозначенным направлениям. Сделать это можно на платформе enpf-otbasy.kz. Для этого необходима действующая ЭЦП. Инструкция – здесь.

Насколько защищены вклады, как государство гарантирует их сохранность?

На выплаты целевых накоплений из Национального фонда нельзя:

○ наложить арест;

○ обратить взыскание;

○ приостановить расходные операции по денежным средствам, находящимся на банковских счетах;

○ изъять деньги без согласия получателя целевых накоплений;

○ временно ограничить распоряжение деньгами, находящимися на счете в банке;

○ нельзя облагать их налогом.

Вдобавок "Отбасы банк" не взимает комиссии за проведенные операции в рамках проекта "Нацфонд – детям".

Учитывая, что детям, как уже было сказано, начисляют 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда, встает закономерный вопрос: а что если он окажется отрицательным? Отвечаем – стабильность выплат гарантируется применением долгосрочного, а не краткосрочного показателя, что позволяет держать возможные скачки в узде.

В завершение отметим, что в 2024 году участником программы стал 6 919 131 ребенок. За восемь месяцев 2024 года одному из уполномоченных операторов проекта "Нацфонд – детям" "Отбасы банку" поступили средства из ЕНПФ от 17 556 получателей на общую сумму 1 760 669 долларов США. Из них 12 463 заявки на цель "улучшение жилищных условий" и 5093 заявки – на цель "оплата образования".

Подробнее о проекте "Нацфонд – детям" можно узнать, пройдя по ссылке.