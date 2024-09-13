В Алматы на шесть часов перекроют улицу ради концерта

15 сентября 2024 года в Алматы в честь Дня города состоится гала-концерт под открытым небом. Из-за этого, как уточнили в пресс-службе акимата, придется на шесть часов перекрыть движение по улице Кабанбай батыра, сообщает Zakon.kz.

В рассылке алматинского ведомства уточнили, что 15 сентября в 19:00 перед Казахским национальным театром оперы и балета им. Абая состоится гала-концерт "Мұра". Участие в нем примут народная артистка Нуржамал Усенбаева и заслуженные деятели страны.

"В связи с проведением данного мероприятия 15 сентября с 17:00 до 23:00 ожидается перекрытие улицы Кабанбай батыра от проспекта Абылай хана до проспекта Назарбаева". Пресс-служба акимата Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

К слову, из-за празднования Дня города также на четыре дня перекроют участок по улице Толе би. Кроме того, с 12 по 16 сентября внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта.