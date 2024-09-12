10 автобусных маршрутов в Алматы изменят схемы движения

В Алматы с 11 по 15 сентября 2024 года отметят День города. В связи с масштабными мероприятиями и перекрытием площади Астана в городе 10 маршрутов изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.

В рассылке акимата Алматы сказано, что с 12 по 16 сентября движение по улице Толе би от улицы Панфилова до проспекта Абылай хана будет перекрыто.

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В Управлении городской мобильности добавили, что на вышеуказанный период внесены изменения в схему движения 10 маршрутов общественного транспорта.

Это маршруты №16, 37, 48, 126, 201, 205, 206, 209, 210 и 224.

"Объезд площади Астана в восточном направлении будет осуществляться по улице Кабанбай батыра, в западном – по Богенбай батыра. При этом маршруты №16 и 126 будут объезжать указанный участок по улице Гоголя". Пресс-служба Управления городской мобильности Алматы

Тем временем ранее стало известно, что в Астане приостанавливают ночные маршруты. Они курсировали с июня 2024 года.