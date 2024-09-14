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Когда в Алматы завершат ремонт теплосетей

Когда в Алматы завершат ремонт теплосетей, фото - Новости Zakon.kz от 14.09.2024 13:49 Фото: Zakon.kz
В Алматы в межотопительный сезон компания ТОО "Алматинские тепловые сети" ведет реконструкцию на сетях теплоснабжения общей протяженностью порядка 20 километров, сообщает Zakon.kz.

За счет проводимых работ планируется снизить износ сетей на 1,8%. При проведении плановых работ для обеспечения безопасности на участках реконструкции для замены трубопровода было ограничено движение автотранспорта.

По информации компании, на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 7 участках, где велась реконструкция сетей теплоснабжения с ограничением движения по улицам города Алматы.

Подрядные организации приступают к благоустройству участков, работы планируется завершить до конца сентября с учетом погодных условий по следующим объектам:

  • до 15 сентября – по улице Ескараева от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина, а также по проспекту Суюнбая от улицы Гаршина до улицы Бекмаханова;
  • до 17 сентября – по улице Курмангазы от улицы Пушкина до улицы Зенкова;
  • до 20 сентября – по улице Ходжанова от улицы Радостовца до проспекта Гагарина, а также по улице Дунаевского от улицы Жарокова в восточном направлении;
  • до 30 сентября по улице Жургенова от улицы Баишева до улицы Тянь-Шаньской, также по улице Ходжанова от ЦТРП до улицы Жарокова.

На других 7 объектах, где также ограничено движение, работы будут завершены в начале октября.

До 30 сентября завершить работы с учетом строительно-монтажных работ планируется:

  • по улице Бродского от улицы Казакова до автобусного парка;
  • по улице Шопена от улицы Байкадамова до улицы Журавлева;
  • по улице Макатаева от улицы Жумабаева до улицы Павлодарская;
  • по переулку от улицы Дунаевского до насосной станции "Алмагуль-Южный".

До 6 октября работы будут завершены:

  • по улице Тургенева от улицы Черепанова до улицы Токтабаева;
  • по улице Байкадамова от улицы Розыбакиева до проспекта Гагарина;
  • по улице Радостовца от улицы Байкадамова до улицы Журавлева.

Движение по улице Спасской от улицы Бекмаханова с переходом на улицу Урицкого до улицы Воровского возобновлено в срок.

Как поямнили в "АлТС", продлить ремонтные работы на ряде объектов подрядные организации были вынуждены из-за высокой загруженности заводов, производящих железобетонные изделия и трубопроводную продукцию, что повлияло на поставку строительных материалов и увеличение сроков выполнения строительно-монтажных работ.

Ранее мы рассказали, какие дороги закрыты для движения в Алматы 14 сентября.

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