Названы улицы, которые поэтапно будут перекрывать в Алматы из-за ремонта теплосетей
Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовала реконструкция теплосетей. В связи с этим планируется поэтапное перекрытие дорог. Об этом 26 мая 2025 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.
В компании заверили, что там, где сети будут менять, подача горячей воды сохранится по временной схеме.
"Перекрытия дорог будут проводиться поэтапно, информацию об этом заранее опубликуют в СМИ и на официальных ресурсах".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Также в компании предоставили список улиц, где запланированы работы по ремонту теплосетей:
- Жарокова (Дунаевского – Ходжанова).
- Байкадамова (Радостова – Шопена).
- Янушкевича (Баишева – Хамиди).
- Токмакская (Уалиханова – Пушкина).
- Акан Серы (д. 165/1 – д. 159).
- Муратбаева / Карасай батыра.
- Карасай батыра (Уалиханова – Кунаева).
- Сатпаева (Байтурсынова – Масанчи).
- Бухар Жырау (Байтурсынова – Маркова).
- Ашимова, 20б.
- Айманова / Богенбай батыра.
- Айтиева (Богенбай батыра – Толе би).
- Римского-Корсакова (Габдуллина – Бухар Жырау).
- Габдуллина (Римского-Корсакова – Нахимова).
"Просим отнестись с пониманием – работы важны для вашей же безопасности и комфорта".ТОО "Алматинские тепловые сети"
Уточняется, что до начала нового отопительного сезона в Алматы планируют реконструировать 39 км теплосетей. Работы охватят 59 участков – в основном во дворах. Это улучшит качество теплоснабжения и снизит риски аварий в зимнее время.
За прошедший отопительный сезон количество повреждений снизилось с 370 до 304. Это результат прошлогодней подготовки и обновлений.
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