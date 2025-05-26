Названы улицы, которые поэтапно будут перекрывать в Алматы из-за ремонта теплосетей

В Алматы стартовала реконструкция теплосетей. В связи с этим планируется поэтапное перекрытие дорог. Об этом 26 мая 2025 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании заверили, что там, где сети будут менять, подача горячей воды сохранится по временной схеме.

"Перекрытия дорог будут проводиться поэтапно, информацию об этом заранее опубликуют в СМИ и на официальных ресурсах". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также в компании предоставили список улиц, где запланированы работы по ремонту теплосетей:

Жарокова (Дунаевского – Ходжанова).

Байкадамова (Радостова – Шопена).

Янушкевича (Баишева – Хамиди).

Токмакская (Уалиханова – Пушкина).

Акан Серы (д. 165/1 – д. 159).

Муратбаева / Карасай батыра.

Карасай батыра (Уалиханова – Кунаева).

Сатпаева (Байтурсынова – Масанчи).

Бухар Жырау (Байтурсынова – Маркова).

Ашимова, 20б.

Айманова / Богенбай батыра.

Айтиева (Богенбай батыра – Толе би).

Римского-Корсакова (Габдуллина – Бухар Жырау).

Габдуллина (Римского-Корсакова – Нахимова).

"Просим отнестись с пониманием – работы важны для вашей же безопасности и комфорта". ТОО "Алматинские тепловые сети"

Уточняется, что до начала нового отопительного сезона в Алматы планируют реконструировать 39 км теплосетей. Работы охватят 59 участков – в основном во дворах. Это улучшит качество теплоснабжения и снизит риски аварий в зимнее время.

За прошедший отопительный сезон количество повреждений снизилось с 370 до 304. Это результат прошлогодней подготовки и обновлений.

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