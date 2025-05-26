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Общество

Названы улицы, которые поэтапно будут перекрывать в Алматы из-за ремонта теплосетей

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:42 Фото: Zakon.kz
В Алматы стартовала реконструкция теплосетей. В связи с этим планируется поэтапное перекрытие дорог. Об этом 26 мая 2025 года заявили в ТОО "Алматинские тепловые сети", сообщает Zakon.kz.

В компании заверили, что там, где сети будут менять, подача горячей воды сохранится по временной схеме.

"Перекрытия дорог будут проводиться поэтапно, информацию об этом заранее опубликуют в СМИ и на официальных ресурсах".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Также в компании предоставили список улиц, где запланированы работы по ремонту теплосетей:

  • Жарокова (Дунаевского – Ходжанова).
  • Байкадамова (Радостова – Шопена).
  • Янушкевича (Баишева – Хамиди).
  • Токмакская (Уалиханова – Пушкина).
  • Акан Серы (д. 165/1 – д. 159).
  • Муратбаева / Карасай батыра.
  • Карасай батыра (Уалиханова – Кунаева).
  • Сатпаева (Байтурсынова – Масанчи).
  • Бухар Жырау (Байтурсынова – Маркова).
  • Ашимова, 20б.
  • Айманова / Богенбай батыра.
  • Айтиева (Богенбай батыра – Толе би).
  • Римского-Корсакова (Габдуллина – Бухар Жырау).
  • Габдуллина (Римского-Корсакова – Нахимова).
"Просим отнестись с пониманием – работы важны для вашей же безопасности и комфорта".ТОО "Алматинские тепловые сети"

Уточняется, что до начала нового отопительного сезона в Алматы планируют реконструировать 39 км теплосетей. Работы охватят 59 участков – в основном во дворах. Это улучшит качество теплоснабжения и снизит риски аварий в зимнее время.

За прошедший отопительный сезон количество повреждений снизилось с 370 до 304. Это результат прошлогодней подготовки и обновлений.

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, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:42
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Фото Динара Халдарова
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