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События

Впервые в истории: в зоопарке Караганды появился птенец редкой птицы ара

попугаи, птицы, фото - Новости Zakon.kz от 11.08.2026 18:06 Фото: pexels
Карагандинский зоопарк – один из старейших зоопарков Казахстана – 11 августа 2026 года поделился радостной новостью. Как оказалось, у пары сине-голубых ара появился малыш, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники с гордостью отмечают, что произошло это впервые в истории зоопарка.

"Сейчас юному ара уже три месяца, он хорошо себя чувствует, растет и развивается под заботой родителей и наблюдением наших специалистов. Эта пара живет в Карагандинском зоопарке уже около четырех лет, однако все это время потомства у птиц не было".Пресс-служба Карагандинского зоопарка

В этом году, подчеркивают сотрудники, для попугаев были созданы новые условия – они переехали в просторные летние вольеры, где стало больше места для движения, отдыха и естественного поведения.

"И, возможно, именно улучшение условий содержания стало одним из факторов, благодаря которым произошло такое долгожданное пополнение".Пресс-служба Карагандинского зоопарка

Сине-голубые ара признаны одними из самых интеллектуальных птиц на Земле. Ученые доказывают, что их умственное развитие находится на уровне 3-4 летнего ребенка: попугаи способны осознанно общаться и решать сложные логические задачи. Кроме того, эти уникальные пернатые – эталон преданности, так как создают неразлучные пары на всю жизнь. Обладая мощнейшим клювом, способным раскалывать кокосы, в природе они ведут себя как настоящие лекари – едят речную глину, чтобы нейтрализовать яды тропических растений. Ара относятся к птицам-долгожителям и при правильном уходе могут доживать до 80 лет. Сегодня большинство видов сине-голубых ара находятся под строжайшей международной охраной.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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