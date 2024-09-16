В Казахстане появилась новая инициатива для повышения готовности к пандемиям

Офис Всемирной организации здравоохранения в Казахстане и Программа развития ООН объявили о стратегическом партнерстве, направленном на повышение безопасности и готовности Казахстана к пандемиям, сообщает Zakon.kz.

Эта инициатива будет реализована через комплексное обновление критически важной инфраструктуры здравоохранения, поддерживаемое грантом Пандемического фонда в Республике Казахстан, выделенным на три года.

"Пандемия 2020 года показала, что если под угрозой здоровье, то под угрозой все сферы деятельности. Мы хорошо понимаем всю важность своевременного выявления угроз или возбудителей инфекции, а также своевременного информирования и реализации мер по предотвращению распространения заболеваний в стране, тем самым влияя на безопасность во всем мире", – отметила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Зауре Ахметова.

Партнерство будет сосредоточено на развитии потенциала местных организаций и модернизации инфраструктуры для более эффективного управления и реагирования на угрозы инфекционных заболеваний.

"Инфраструктура здравоохранения является ключевым элементом качественного медицинского обслуживания и основополагающим столпом готовности и реагирования в чрезвычайных ситуациях. Поэтому крайне важно применять уроки, извлеченные во время пандемии, для достижения устойчивых улучшений в основной инфраструктуре", – сказал представитель ВОЗ в Казахстане Скендер Сыла.

Ключевые компоненты инициативы включают реконструкцию и модернизацию вирусологической лаборатории в Алматы и строительство новой вирусологической лаборатории в Туркестане.

Ожидается, что проект будет завершен в течение одного года и трех месяцев. Реновация инфраструктуры будет проведена с соблюдением международных стандартов.

Ранее министр здравоохранения РК в Женеве призвала страны ВОЗ поддержать инициативу главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева и присоединиться к Глобальной коалиции стран по ПМСП.

