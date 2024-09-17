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Резкое похолодание: в Астане, Шымкенте и 17 областях объявлено штормовое предупреждение

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 23:04 Фото: freepik
В Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 18 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается северо-восточный ветер, порывы 18-23 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, востоке, в центре Абайской области сохраняются заморозки 3 градуса. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются заморозки 2-4 градуса. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов.

В Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается ветер северо-восточный днем на востоке области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер северо-восточный ночью на северо-западе области, порывы 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер восточный на севере, востоке, юге области, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер восточный днем, порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный на севере, юге, в центре области, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер восточный, порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. В Кокшетау  ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Днем в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный в центре, на востоке области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный днем, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ветер северо-восточный днем на западе области, порывы 15-20 м/с. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, западе Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный на юге, востоке области, 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 2 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.

В Астане ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус.

18-19 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 18 сентября днем в горных районах области, 19 сентября днем на севере, юге, в горных районах области гроза. 18-19 сентября ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На северо-востоке, западе Жетысуской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20, ночью в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. 18-21 сентября на севере, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане 18-21 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В предстоящую среду, 18 сентября 2024 года, на большей части Казахстана обширный антициклон сохранит погоду без осадков. Подробнее можно узнать здесь

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