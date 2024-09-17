Заморозки до -6°С ожидаются в восьми областях Казахстана

В предстоящую среду, 18 сентября 2024 года, на большей части Казахстана обширный антициклон сохранит погоду без осадков. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали синоптики.

При этом, как отметили в РГП "Казгидромет", на востоке, юге, юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы ожидается туман. По республике прогнозируется усиление ветра.

"В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, на севере, востоке Северо-Казахстанской, Карагандинской, на западе, востоке, в центре Абайской, на северо-востоке Костанайской, на севере, востоке Акмолинской, в горных районах Жетысуской областей ожидаются заморозки -1-6°С", – следует из прогноза.

В Актюбинской, Улытауской, на западе Жетысуской, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке, северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, в центре Карагандинской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге Костанайской областей сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской, на севере, юге Улытауской, на юге Абайской, на севере, в центре Жетысуской, на юге Актюбинской, на севере, западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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