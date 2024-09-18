Президент сменил главу Нацгвардии – замминистра внутренних дел РК

18 сентября 2024 года Касым-Жомарт Токаев сменил главнокомандующего Нацгвардии – замминистра внутренних дел. Им стал Ансаган Балтабеков, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в Акорде.

"Распоряжением главы государства Балтабеков Ансаган Скендерович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан – главнокомандующим Национальной гвардией", – сказано в сообщении.

Другим распоряжением главы государства Еркин Ботаканов освобожден от этих должностей.

Ансаган Балтабеков окончил Казахскую государственную юридическую академию, "юрист". Служил на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан; в органах национальной безопасности РК.

В 2019-2022 годах служил на различных руководящих должностях в кадрах Службы государственной охраны РК. офицер Службы охраны Президента Республики Казахстан (на 2009)

С мая 2022 по январь 2024 года занимал должность заместителя начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан.