Казахстан за две недели пережил туристический бум: что произошло

С 1 по 13 сентября 2024 года Казахстан посетили 597 тысяч иностранных туристов. С таким заявлением выступило Министерство туризма и спорта (МТС), сообщает Zakon.kz.

В ведомстве раскрыли причину рекордного потока. Как оказалось, основными факторами стали проведение V Всемирных игр кочевников и концерт Димаша Кудайбергена. Эти два события привлекли пристальное внимание гостей из 89 стран.

По словам вице-министра туризма и спорта Ержана Еркинбаева, основными странами, откуда прибыли иностранные гости, помимо соседних стран, стали Китай, Индия, Турция, Германия и США.

"Например, из Китая прибыли более 33 тыс., из Индии – свыше 6 тыс., из Германии – более 4 тыс., из США – около 2 тыс. туристов". Ержан Еркинбаев

Он также добавил, что значительное число туристов прибыло из Южной Кореи, Азербайджана, Монголии и Великобритании.

Напомним, что по итогам Игр Казахстан убедительно опередил соперников в медальном зачете: в копилке наших спортсменов 114 медалей. Из них 44 золотых, 33 серебряных и 37 бронзовых.

На втором месте – команда из Кыргызстана. Третье почетное место занимает Узбекистан.