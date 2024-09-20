Похолодание, дожди и заморозки ожидаются в Казахстане в выходные

Синоптики рассказали, какой погоды ждать казахстанцам в предстоящие выходные – с 21 по 23 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", по республике ожидаются усиление ветра и заморозки.

"В предстоящие выходные дни большая часть Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, центр которого находится над Новой землей, в связи с чем пройдут дожди, на западе и юге – с грозами. С 22 сентября на запад страны начнет распространяться отрог антициклона из районов Скандинавии, который обусловит прекращение осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы ожидается туман, на западе, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы – заморозки до -2°С", – говорится в прогнозе.

Вместе с тем ожидается понижение температуры воздуха днем:

на западе – от +20+25°С до +15+20°С,

на севере – от +17+22°С до +8+18°С.

"На остальной территории резких изменений не ожидается". РГП "Казгидромет"

Ранее синоптики рассказали нам, какая погода ожидает казахстанцев в сентябре 2024 года. Подробнее о том, какой будет погода в Казахстане осенью, можете узнать здесь.