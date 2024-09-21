Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады

Победа Алуа Нұрман в девятом туре вывела женскую сборную Казахстана лидером Всемирной Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

20 сентября в Будапеште на 45-й шахматной Олимпиаде Казахстан обыграл Польшу со счетом 2,5-1,5. Победу команде принесла Алуа Нурман, а Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью.

По итогам девятого тура у команды Казахстана 16 очков. Об этом передает пресс-служба казахстанской Федерации шахмат на своей странице в Instagram.

В топ-4 после девятого тура вошли следующие страны:

Казахстан – 16 очков;

Индия – 15 очков;

Польша – 14 очков;

США – 14 очков.

До завершения Олимпиады-2024 осталось еще два тура.

Тем временем фигуристка Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции.