Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады
Фото: Instagram/alua_nurman
Победа Алуа Нұрман в девятом туре вывела женскую сборную Казахстана лидером Всемирной Олимпиады, сообщает Zakon.kz.
20 сентября в Будапеште на 45-й шахматной Олимпиаде Казахстан обыграл Польшу со счетом 2,5-1,5. Победу команде принесла Алуа Нурман, а Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью.
По итогам девятого тура у команды Казахстана 16 очков. Об этом передает пресс-служба казахстанской Федерации шахмат на своей странице в Instagram.
В топ-4 после девятого тура вошли следующие страны:
- Казахстан – 16 очков;
- Индия – 15 очков;
- Польша – 14 очков;
- США – 14 очков.
До завершения Олимпиады-2024 осталось еще два тура.
Тем временем фигуристка Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции.
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