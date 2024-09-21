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Алуа Нурман принесла победу команде Казахстана в 9 туре шахматной Олимпиады

Шахматы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 05:05 Фото: Instagram/alua_nurman
Победа Алуа Нұрман в девятом туре вывела женскую сборную Казахстана лидером Всемирной Олимпиады, сообщает Zakon.kz.

20 сентября в Будапеште на 45-й шахматной Олимпиаде Казахстан обыграл Польшу со счетом 2,5-1,5. Победу команде принесла Алуа Нурман, а Бибисара Асаубаева, Меруерт Камалиденова и Ксения Балабаева завершили свои матчи вничью.

По итогам девятого тура у команды Казахстана 16 очков. Об этом передает пресс-служба казахстанской Федерации шахмат на своей странице в Instagram.

В топ-4 после девятого тура вошли следующие страны:

  • Казахстан – 16 очков;
  • Индия – 15 очков;
  • Польша – 14 очков;
  • США – 14 очков.

До завершения Олимпиады-2024 осталось еще два тура.

Тем временем фигуристка Софья Самоделкина вошла в топ-5 на Гран-при среди юниоров в Турции.

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