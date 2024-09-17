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Бухгалтер спортучреждения за пять лет украл 117 млн тенге в Мангистау

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 10:35 Фото: Zakon.kz
Прокуроры Мангистау разоблачили коррупцию в сфере спорта. Это произошло после проверки законности расходования бюджетных средств в спортивном учреждении, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства за 17 сентября 2024 года, в период с 2018 по 2023 годы главный бухгалтер областного центра национальных видов спорта присвоил себе 117 млн тенге.

По данному факту прокуратуры области направили уголовное дело в суд по ч.2 ст.371 (Халатность) и ч.4 ст. 189 (Хищение) Уголовного кодекса.

В результате руководителя учреждения признали виновным по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Но на основании закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан" освободили от уголовного наказания. В тоже время главного бухгалтера осудили на 7 лет.

"Приговор суда вступил в законную силу", – заключили в пресс-службе.

16 сентября 2024 года в пресс-службе Генеральной прокуратуры заявили, что из Турции экстрадирована подозреваемая в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Согласно данным ведомства, казахстанка в период с 2022 по 2023 год работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. За это время она присвоила себе около 27 млн тенге. Затем злоумышленница скрылась и ее объявили в международный розыск.

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