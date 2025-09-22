Россия выдала Казахстану подозреваемого в хищении миллиардов из "дочки" АО "Самрук-Энерго"
Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго".
"Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан".Пресс-служба ГП РК
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.
"Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы".Пресс-служба ГП РК
По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
"Генеральная прокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом", – заключили в пресс-службе ГП РК.
15 сентября 2025 года стало известно, что Казахстан добился экстрадиции экс-силовика из Турции, который "крышевал" казино и сбежал.