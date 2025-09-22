#АЭС в Казахстане
События

Россия выдала Казахстану подозреваемого в хищении миллиардов из "дочки" АО "Самрук-Энерго"

подозреваемый в мошенничестве, грузовик, экстрадиция из РФ, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 09:33 Фото: Telegram/GenPr
По запросу Генеральной прокуратуры Казахстана из Российской Федерации экстрадирован гражданин, подозреваемый в хищении бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Об этом 22 сентября 2025 года заявили в пресс-службе ГП РК, сообщает Zakon.kz.

Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем строительной компании, в период с 2020 по 2022 год, действуя в группе лиц по предварительному сговору, путем заключения фиктивных договоров и перевода средств через аффилированные компании похитило свыше 8,5 млрд тенге из дочерней организации АО "Самрук-Энерго".

"Указанные средства были предназначены для строительства ветровой электростанции в Акмолинской области. После совершения преступления подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск. В феврале этого года он задержан на территории Российской Федерации, которая по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан приняла решение о его экстрадиции в Казахстан".Пресс-служба ГП РК

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.

"Другие участники преступления в мае текущего года осуждены к различным срокам лишения свободы".Пресс-служба ГП РК

По данным Генпрокуратуры, за совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

"Генеральная прокуратура продолжает системную работу по розыску и привлечению к ответственности лиц, скрывающихся за рубежом", – заключили в пресс-службе ГП РК.

15 сентября 2025 года стало известно, что Казахстан добился экстрадиции экс-силовика из Турции, который "крышевал" казино и сбежал.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
