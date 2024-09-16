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Объявленную в международный розыск казахстанку задержали в Турции

Объявленную в международный розыск казахстанку задержали в Турции, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 09:15 Фото: pxhere
Из Турции экстрадирована подозреваемая в присвоении чужого имущества в особо крупном размере. Об этом 16 сентября 2024 года сообщили Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Согласно данным ведомства, подозреваемая в период с 2022 по 2023 год работала бухгалтером в одной из коммерческих организаций Алматы. За это время она присвоила себе около 27 млн тенге.

Затем злоумышленница скрылась и ее объявили в международный розыск.

В августе 2024 года ее задержали на территории Турции.

"После чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана она была передана казахстанским правоохранительным органам. В настоящее время указанное лицо водворено в следственный изолятор Астаны".Пресс-служба Генеральной прокуратуры РК

Также в пресс-службе подчеркнули, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества.

31 августа 2024 года власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) выдали Казахстану предполагаемого организатора незаконного игорного бизнеса.

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