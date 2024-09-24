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Чиновник продал в сто раз дешевле участок земли стоимостью 107 млн тенге

В ЗКО чиновник продал частникам землю за 1 млн тенге, когда она стоила 107 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 10:07 Фото: прокуратура ЗКО
В Западно-Казахстанской области выявили незаконное предоставление в частные руки земельных участков. Дело расследовали спецпрокуроры, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно передали участки общей площадью 45,9 га с правом выкупа для садоводства и дачного строительства.

"Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена, таким образом участки реализовали по низкой цене: в размере 1,1 млн тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении начальника районного отдела земельных отношений специальные прокуроры провели досудебное расследование. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме.

Ранее мы рассказывали о приговоре экс-руководителю управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, который заставил бизнесменов оплатить учебу его сына и "поделиться" дизтопливом на 6,8 млн тенге.

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