Чиновник продал в сто раз дешевле участок земли стоимостью 107 млн тенге

В Западно-Казахстанской области выявили незаконное предоставление в частные руки земельных участков. Дело расследовали спецпрокуроры, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, в районе Байтерек в частную собственность гражданам незаконно передали участки общей площадью 45,9 га с правом выкупа для садоводства и дачного строительства.

"Установлено, что при передаче участка в частную собственность базовая ставка установленной платы была необоснованно снижена, таким образом участки реализовали по низкой цене: в размере 1,1 млн тенге, тогда как фактическая цена составила 107,3 млн тенге", – рассказали в прокуратуре.

По факту злоупотребления служебными полномочиями в отношении начальника районного отдела земельных отношений специальные прокуроры провели досудебное расследование. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы.

Иск о возмещении ущерба государству удовлетворен в полном объеме.

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