Токаев поблагодарил бизнесмена из Петропавловска: чем он отличился

Сегодня, 24 сентября 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору коммандитного товарищества "Зенченко и К" Геннадию Зенченко, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы Акорды сказано:

"Директору КТ "Зенченко и К" Геннадию Геннадьевичу Зенченко объявлена благодарность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности и потенциала отрасли".

Также в Акорде уточнили, что как раз сегодня Зенченко отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет.

На сайте компании отмечено, что семья Зенченко является трудовой династией крестьян – руководителей сельскохозяйственного производства:

"Иван Емельянович – Геннадий Иванович – Геннадий Геннадьевич, а теперь уже и Иван Геннадьевич, который после окончания института вернулся в родное хозяйство и работает здесь главным инженером".

Ранее президент Казахстана провел встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали и главой Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.