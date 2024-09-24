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Токаев поблагодарил бизнесмена из Петропавловска: чем он отличился

Токаев поблагодарил бизнесмена из Петропавловска: чем он отличился, фото - Новости Zakon.kz от 24.09.2024 13:10 Фото: zenchenko.kz
Сегодня, 24 сентября 2024 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность директору коммандитного товарищества "Зенченко и К" Геннадию Зенченко, сообщает Zakon.kz.

В сообщении пресс-службы Акорды сказано:

"Директору КТ "Зенченко и К" Геннадию Геннадьевичу Зенченко объявлена благодарность президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за большой вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности и потенциала отрасли".

Также в Акорде уточнили, что как раз сегодня Зенченко отмечает юбилей, ему исполнилось 60 лет.

На сайте компании отмечено, что семья Зенченко является трудовой династией крестьян – руководителей сельскохозяйственного производства:

"Иван Емельянович – Геннадий Иванович – Геннадий Геннадьевич, а теперь уже и Иван Геннадьевич, который после окончания института вернулся в родное хозяйство и работает здесь главным инженером".

Ранее президент Казахстана провел встречи с председателем Агентства по противодействию коррупции Асхатом Жумагали и главой Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым.

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