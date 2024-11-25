Начальник колонии хотел разбогатеть за счет осужденного, и поплатился штрафом в 45 млн тенге

В Степногорском городском суде Акмолинской области рассмотрели уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины по факту покушения на мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, осужденный подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое находилось на стадии рассмотрения.

"Начальник учреждения Б., зная, что не может оказать содействие и повлиять на решение суда, ввел в заблуждение осужденного, что может оказать содействие в положительном решении вопроса за 6 млн тенге. Кроме того, он заявил, что если осужденный не не передаст деньги, то в УДО будет отказано", – рассказали в суде.

Осужденный сообщил в правоохранительные органы об этих требованиях. В итоге начальника колонии задержали при получении денег.

Приговором суда ему назначен штраф в 7,5 кратном размере (45 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией в доход государства денег, полученных в результате совершения правонарушения.

Судебный акт не вступил в законную силу.

23 ноября 2024 года стало известно, что в Таразе задержали сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве.