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Начальник колонии хотел разбогатеть за счет осужденного, и поплатился штрафом в 45 млн тенге

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 25.11.2024 16:48 Фото: Zakon.kz
В Степногорском городском суде Акмолинской области рассмотрели уголовное дело с процессуальным соглашением о признании вины по факту покушения на мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, осужденный подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое находилось на стадии рассмотрения.

"Начальник учреждения Б., зная, что не может оказать содействие и повлиять на решение суда, ввел в заблуждение осужденного, что может оказать содействие в положительном решении вопроса за 6 млн тенге. Кроме того, он заявил, что если осужденный не не передаст деньги, то в УДО будет отказано", – рассказали в суде.

Осужденный сообщил в правоохранительные органы об этих требованиях. В итоге начальника колонии задержали при получении денег.

Приговором суда ему назначен штраф в 7,5 кратном размере (45 млн тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с конфискацией в доход государства денег, полученных в результате совершения правонарушения.

Судебный акт не вступил в законную силу.

23 ноября 2024 года стало известно, что в Таразе задержали сотрудника прокуратуры по подозрению в мошенничестве.

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