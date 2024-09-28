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Головкин заключил меморандум с Генпрокурором

меморандум, прокуратура, Головкин, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 13:00 Фото: Генеральная прокуратура Республики Казахстан
Генпрокуратура и Национальный олимпийский комитет договорились вместе следить за соблюдением законов в спорте, сообщает Zakon.kz.

Меморандум о сотрудничестве подписали президент НОК Геннадий Головкин и глава надзорного ведомства Берик Асылов.

Цель соглашения – предотвратить хищения и другие преступления в сфере спорта, а также укрепить законность. Стороны планируют проводить совместные исследования и запускать проекты, например, популяризировать спорт среди сотрудников правоохранительных органов, чтобы воспитывать спортсменов среди силовиков.

Ранее сообщалось, что в Астане состоялась внеочередная Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана. В заседании приняли участие президент НОК Геннадий Головкин, вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев.

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