В Катон-Карагай и Зайсане власти определили локации для новых аэропортов

Министр транспорта Марат Карабаев 28 сентября ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Министерства транспорта, так, в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово.

"Расстояние от места строительства до с. Катон-Карагай составляет 38 км. В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до г. Зайсан составляет 25 км. Так, на начальном этапе в аэропортах будет построено ИВПП длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение из Астаны и Алматы до туристических мест области", – говорится в сообщении.

А также предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.

"Глава государства поручил строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. В рамках исполнения поставленных задач мы посещаем регионы и осматриваем точки, где будут построены новые аэропорты. Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", — Марат Карабаев.

Вместе с тем, министр провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.

Указанные участки признаны наиболее отптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов:

Проведенного анализа рельефа, метеоусловий, розы ветров;

Отсутствие препятствий, в том числе горных для посадки воздушных судов;

Возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки;

Возможность будущего расширения аэропортовой инфраструктуры;

Удобное расположение между граничащими районами области (Улкен Нарын, Катон-Карагай и Зайсан, Тарбагатай);

Наличие инженерной инфраструктуры и близость к существующим дорогам.

Ранее сообщалось, что пресс-служба АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" объявила о досрочном завершении ремонта взлетно-посадочной полосы столичной воздушной гавани.

