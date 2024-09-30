Грузия выдала казахстанца, объявленного в международный розыск

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 30 сентября 2024 года следует, что в июне прошлого года в Астане сотрудниками дорожной полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий было остановлено автотранспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков "мефедрона" общим весом 18,96 гр.

"Воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В январе текущего года подозреваемый задержан на территории Грузии. В настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор Астаны". Пресс-служба Генпрокуратуры РК

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

23 сентября 2024 года стало известно, что из Москвы в Астану экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 16 млн тенге.