Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Грузия выдала казахстанца, объявленного в международный розыск

Грузия выдала казахстанца, объявленного в международный розыск, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2024 11:57 Фото: Telegram/GenPr
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и МВД при содействии МИД РК из Грузии экстрадирован казахстанец для привлечения к уголовной ответственности за хранение и перевозку синтетических наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 30 сентября 2024 года следует, что в июне прошлого года в Астане сотрудниками дорожной полиции при проведении оперативно-профилактических мероприятий было остановлено автотранспортное средство под управлением подозреваемого, в салоне которого обнаружено 15 свертков "мефедрона" общим весом 18,96 гр.

"Воспользовавшись избранной на период досудебного расследования мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества, злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В январе текущего года подозреваемый задержан на территории Грузии. В настоящее время он экстрадирован в Казахстан и водворен в следственный изолятор Астаны".Пресс-служба Генпрокуратуры РК

За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

23 сентября 2024 года стало известно, что из Москвы в Астану экстрадировали подозреваемого в мошенничестве на 16 млн тенге.

Читайте также

Зал суда, суд, присяжные, суд присяжных
Астанчанин, чтобы не платить штраф 672 млн тенге за взятку, дал еще одну и сел на 10 лет
Гроза, гром, молния, молнии, тучи, пасмурная погода, пасмурность
Буря, ветер и гроза: в Шымкенте и 12 областях объявлено штормовое предупреждение
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
Казахстанские школьники стали трехкратными чемпионами мира по робототехнике
Динара Халдарова
Грузия Казахстан 2024 год Наркопреступность Наркотики Экстрадиция Наркотики Экстрадиция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Сын Королевой и Тарзана показал кадры медового месяца с женой-стриптизершей на Мальдивах
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Взрыв в кафе Астаны: МВД опубликовало жуткие кадры с места ЧП
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
Грозы, снег и заморозки: какая погода ждет казахстанцев 30 сентября
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: