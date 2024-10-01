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Поле с картошкой обнаружила жительница Караганды в Ботаническом саду

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 08:58 Фото: Telegram/Вечерняя Караганда
Карагандинку удивило наличие картофельного поля в городском Ботаническом саду, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что ностальгируя по годам минувшей юности, в последний сентябрьский день женщина решила заглянуть в городской Ботанический сад.

"Интересно было посмотреть, что там осталось", – с налетом легкой романтики поделилась она с Telegram-каналом "Вечерняя Караганда".

Но реальность не совпала с ожиданиями. Вместо растений и деревьев ее взору предстало унылое поле с картофелем. Также, по словам любознательной карагандинки, поле было огорожено колючей проволокой. Кроме того, на месте работали охранники.

Караганда, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 08:58

Фото: Telegram/"Вечерняя Караганда"

"В общем, печальное зрелище", – с грустью констатировала карагандинка.

На днях в шахтерской столице завершилось дело "карагандинских львят". Их продавцам удалось избежать лишения свободы.

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