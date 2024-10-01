Поле с картошкой обнаружила жительница Караганды в Ботаническом саду
Фото: Telegram/Вечерняя Караганда
Карагандинку удивило наличие картофельного поля в городском Ботаническом саду, сообщает Zakon.kz.
Оказалось, что ностальгируя по годам минувшей юности, в последний сентябрьский день женщина решила заглянуть в городской Ботанический сад.
"Интересно было посмотреть, что там осталось", – с налетом легкой романтики поделилась она с Telegram-каналом "Вечерняя Караганда".
Но реальность не совпала с ожиданиями. Вместо растений и деревьев ее взору предстало унылое поле с картофелем. Также, по словам любознательной карагандинки, поле было огорожено колючей проволокой. Кроме того, на месте работали охранники.
Фото: Telegram/"Вечерняя Караганда"
"В общем, печальное зрелище", – с грустью констатировала карагандинка.
На днях в шахтерской столице завершилось дело "карагандинских львят". Их продавцам удалось избежать лишения свободы.
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