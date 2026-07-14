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Спорт

Восемь медалей удалось завоевать дзюдоистам Казахстана в Тайване

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 18:10 Фото: olympic.kz
Казахстанские дзюдоисты завершили выступление на турнире серии Asian Open в Тайбэе с восемью медалями. Первое место на соревнованиях заняли Мади Жеткерген (до 73 кг) и Санжар Жаббаров (свыше 100 кг), сообщает Zakon.kz.

Серебряными призерами стали Мейирбек Байзаков (до 66 кг), Айшабиби Мурадимова (до 52 кг).

На третью ступень пьедестала поднялись Асылхан Зинуллин (до 60 кг), Нурсултан Зайзагалиев (до 66 кг), Мади Едильбаев (свыше 100 кг), Аяна Дуйсенбай (до 48 кг).

В командном зачете Казахстан расположился на третьей строчке. Первое место у Южной Кореи (семь "золота", пять "серебра" и десять "бронз"). Второй стала Япония (четыре "золота", одно "серебро" и две "бронзы").

Ранее сообщалось, что Дастан Сатпаев и его коллеги по "Челси" упорно готовятся к старту сезона.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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