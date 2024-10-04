Дети в восторге, взрослые плачут: учитель сразила казахстанцев необычной идеей

Казахстанская учительница решила применить современные технологии в процессе обучения детей. Ее эксперимент вызвал восторг у школьников, а взрослых растрогал до слез, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что Асель Мырзахмет сгенерировала с помощью специального приложения фотографии из будущего: как эти дети могут выглядеть через 25 лет и кем работать. В комментариях она пояснила, что профессии некоторых детей подобраны по их мечтам, некоторым детям учитель сама "предложила" профессию.

Эта идея привела шестиклашек в полный восторг. Они аплодисментами, смехом, удивленными возгласами реагировали на каждое изображение своих одноклассников.

А взрослые в комментариях выразили восхищение учителю, которая сумела вызвать у детей бурю положительных эмоций. Кто-то даже пролил слезу, смотря эти видео.

Смотрю и плача радуюсь вместе с детьми. Спасибо учителю.

Поклон такому учителю. Сколько гордости, радости и мотивации у детей. Все бы учителя были такими. Уверена, что весь класс будут достойными людьми.

Учитель довел нас до слез, идея супер. Учитель года.

Как классно, дети в восторге, преподаватель – просто умничка, классный ролик, добрый.

Слезы текли и улыбка до ушей, как здорово придумали.

Учитель от бога. Столько счастья в глазах у детей! Дети всегда будут помнить учителя, когда вырастут.

Почему-то захотелось плакать.

Сама Асель Мырзахмет отметила, что осуществила эту задумку с целью расширить кругозор детей о разных профессиях и их особенностях.

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