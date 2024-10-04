Дети в восторге, взрослые плачут: учитель сразила казахстанцев необычной идеей
Все дело в том, что Асель Мырзахмет сгенерировала с помощью специального приложения фотографии из будущего: как эти дети могут выглядеть через 25 лет и кем работать. В комментариях она пояснила, что профессии некоторых детей подобраны по их мечтам, некоторым детям учитель сама "предложила" профессию.
Эта идея привела шестиклашек в полный восторг. Они аплодисментами, смехом, удивленными возгласами реагировали на каждое изображение своих одноклассников.
@asel.myrzakhmet көптен күткен видеоның жалғасы бұл жолы дауыстарымен салдым эмоцияларын сезініңіздер тағы рекке шығарып жіберіңіздер #мамандық📚 #мамандықтарәлемі #психология #мектеп #оқушылар #профериентолог #кәсібибағдар #мектеп💫❤ #мамандықчеллендж ♬ оригинальный звук — aselek
А взрослые в комментариях выразили восхищение учителю, которая сумела вызвать у детей бурю положительных эмоций. Кто-то даже пролил слезу, смотря эти видео.
- Смотрю и плача радуюсь вместе с детьми. Спасибо учителю.
- Поклон такому учителю. Сколько гордости, радости и мотивации у детей. Все бы учителя были такими. Уверена, что весь класс будут достойными людьми.
- Учитель довел нас до слез, идея супер. Учитель года.
- Как классно, дети в восторге, преподаватель – просто умничка, классный ролик, добрый.
- Слезы текли и улыбка до ушей, как здорово придумали.
- Учитель от бога. Столько счастья в глазах у детей! Дети всегда будут помнить учителя, когда вырастут.
- Почему-то захотелось плакать.
Сама Асель Мырзахмет отметила, что осуществила эту задумку с целью расширить кругозор детей о разных профессиях и их особенностях.
3 октября мы рассказывали о педагоге, которая более 20 лет посвятила дефектологии.