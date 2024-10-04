Будто лето вернулось: какой будет погода в Казахстане 5 октября

В Казахстан будто лето вернулось – уже несколько дней, как в стране установилась солнечная погода. Порадует ли она теплом в предстоящую субботу, 5 октября 2024 года, у синоптиков узнал корреспондент Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием антициклона на большей части страны ожидается погода без осадков.

"Лишь на юге, юго-востоке Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь с грозой, утром и днем в горных районах юга – сильный дождь. На юге, юго-востоке, востоке страны ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, юго-востоке республики – туман", – рассказали синоптики.

При этом, согласно прогнозу, в ряде регионов республики до сих пор сохраняется пожарная опасность:

высокая пожарная опасность – в Карагандинской, Абайской, на севере, северо-востоке Актюбинской, на востоке Улытауской, на севере Западно-Казахстанской, на юго-востоке Жамбылской, на юге Костанайской, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской и Мангистауской областей;

чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Улытауской, на севере, в центре, в пустынных районах Туркестанской, на юго-западе Костанайской, на западе, востоке Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, на юге Абайской, на западе, севере, в центре Жетысуской, на севере, западе Алматинской областей.

Материал по теме Какие сюрпризы принесет погода в выходные жителям Астаны, Алматы и Шымкента

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 5-7 октября 2024 года. Из него следует, что в страну вернется жара до +30°С.