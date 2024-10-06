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Жители Улькенa практически единогласно поддержали строительство АЭС

Жители Улькенa практически единогласно поддержали строительство АЭС, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2024 22:14 Фото: Instagram/rsk_almobl
В селе Улькен Алматинской области прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции. Подавляющее большинство его жителей высказались "за", сообщает Zakon.kz.

Как сообщает корреспондент региональной службы коммуникаций Алматинской области, из 1096 жителей города в голосовании приняли участие 1066 человек (97%). Из них 956 выразили поддержку проекту строительства АЭС. Против проголосовали 79 человек.

Еще 14 бюллетеней были признаны недействительными, так как избиратели отметили сразу оба варианта ответа. 17 бюллетеней оказались испорчены.

Ранее сообщалось, что жители села Улькен удивили высокой явкой избирателей на референдуме по АЭС.

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