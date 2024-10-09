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Законодательство РК

Какая погода ждет казахстанцев 10 октября

Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 18:45 Фото: unsplash
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода в Казахстане 10 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, на большей части РК под влиянием циклона и атмосферных фронтальных разделов ожидается дождь, на юго-западе страны сильный дождь, на севере – осадки (преимущественно дождь).

"Лишь на юго-востоке, востоке, в центре страны сохранится погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, на юге страны днем пыльная буря, на западе, северо-западе в ночные и утренние часы – туман", – говорится в сообщении.

В Павлодарской, Акмолинской области, на западе, севере, в центре Абайской области, на севере, юге, в центре Восточно-Казахстанской области, на севере Карагандинской области, на востоке Улытауской области, на севере, северо-востоке Актюбинской, на северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Жамбылской, на западе, юго-востоке Костанайской, на севере, юге, в центре Мангистауской, на востоке Северо-Казахстанской, на западе Кызылординской областях сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Актюбинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях, на севере, западе, в центре, предгорных и пустынных районах Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, на юге Костанайской, на большей части Карагандинской, на западе Восточно-Казахстанской, в Уржарском районе Абайской области, на западе, севере, в центре Жетысуской области, на севере, западе Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что на Казахстан надвигаются морозы до пяти градусов. Подробнее можно узнать здесь

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