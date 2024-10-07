Важную информацию для перевозчиков озвучили в КГД РК

Комитет государственных доходов Казахстана 7 октября предупредил о возможных ограничениях на автомобильном пункте пропуска "Таскала" в связи с капитальным ремонтом дороги на сопредельной территории Российской Федерации, сообщает Zakon.kz.

Работы на пункте пропуска "Озинки" в Саратовской области начнутся 7 октября 2024 года и продлятся до 31 октября 2024 года.

Ремонтные работы будут проводиться на полосе для грузового транспорта, что может повлиять на пропускную способность пункта. КГД РК рекомендует учитывать данную информацию при планировании пересечения границы.

Ранее в КГД прокомментировали информацию об очереди на казахстанско-российской границе.

